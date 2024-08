WP: Το Ιράν κάνει «δεύτερες σκέψεις» για το εύρος της επίθεσης στο Ισραήλ λόγω ΗΠΑ

Οι διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ να μετριάσουν τα σχεδιαζόμενα αντίποινα του Ιράν για τον θάνατο του αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, για την οποία η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ, πιθανόν να αποδώσουν, λένε στην Washington Post αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

Ως γνωστόν, το Ιράν απείλησε να «τιμωρήσει» το Ισραήλ για τον θάνατο του Χανίγια, προειδοποιώντας ότι η απάντησή του θα είναι πιο σκληρή από την επίθεσή που πραγματοποίησε στις 13-14 Απριλίου.

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ έχει επίσης απειλήσεο ότι θα απαντήσει στη δολοφονία του ανώτατου διοικητή Φουάντ Σουκρ από το Ισραήλ στη Βηρυτό, εγείροντας φόβους για περιφερειακό πόλεμο.

Ωστόσο, το Ιράν ίσως να επανεξετάσει τα σχέδιά του αφού οι ΗΠΑ έσπευσαν να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή και έστειλαν αυστηρό μήνυμα στην Τεχεράνη προειδοποιώντας για «σοβαρές συνέπειες» τη νέα κυβέρνηση του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, αναφέρει η Washington Post.

«Το Ιράν κατανοεί ξεκάθαρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αταλάντευτες στην υπεράσπιση των συμφερόντων μας, των εταίρων μας και του λαού μας. Μεταφέραμε ένα σημαντικό ποσό στρατιωτικών μέσων στην περιοχή για να υπογραμμίσουμε αυτή την αρχή», δήλωσε στην The Post ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Αν και το Ιράν ισχυρίστηκε αρχικά ότι ένας ισραηλινός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από κοντινό σκότωσε τον Χανίγια σε έναν ξενώνα στην Τεχεράνη, αξιωματούχοι του Μπάιντεν λένε ότι το καθεστώς έχει αποδεχθεί – όχι δημόσια- ότι τοποθετήθηκε βόμβα στο δωμάτιό του, κάτι που μπορεί επίσης να αλλάξει τα σχέδια του Ιράν για σκληρή απάντηση.

«Βροχή» ρουκετών μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ - Το δίλημμα του Ιράν και η στάση των ΗΠΑ

Στο μεταξύ, σε τεντωμένο σχοινί είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν αναμονή επίθεσης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των συμμάχων τους στο Ισραήλ αφότου λάβουν εντολή από τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, μετά τις εξουδετερώσεις των αρχηγών της Χαμάς και της Χεζμπολάχ. Το Ιράν μετακινεί εκτοξευτήρες πυραύλων και κάνει στρατιωτικές ασκήσεις. Παρότι απειλεί καθημερινά το Ισραήλ, δεν έχει επιχειρήσει, για την ώρα, κάποιο σημαντικό πλήγμα.

Στο μεταξύ, η διεθνής διπλωματία καταβάλλει ύστατες προσπάθειες για αυτοσυγκράτηση. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, απευθύνει έκκληση στις χώρες Ιράν και Ισραήλ να αποφύγουν κάθε κλιμάκωση, και κρίνει ότι η απόφαση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας επαφίεται στον νέο αρχηγό της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. Πρόκειται για τον ενορχηστρωτή των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν περίπου 250.

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Χίλαντ Ερντάν, υπογράμμισε απευθυνόμενος στον ΟΗΕ, κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του στη Νέα Υόρκη, ότι «η σιωπή των Ηνωμένων Εθνών απέναντι στις ιρανικές απειλές για επίθεση στο Ισραήλ μοιάζει με την παγκόσμια σιωπή, την εποχή που οι ναζί οριστικοποιούσαν τα σχέδιά τους για το Ολοκαύτωμα».

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (6/8) η Χεζμπολάχ επιτέθηκε με περισσότερες από 30 ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ δίχως να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ πύραυλος αναχαίτισης που ενεργοποιήθηκε από τον Iron Dome έπεσε σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Ναχαρίγια, τραυματίζοντας κατοίκους. Ιράν και Χεζμπολάχ δείχνουν να επεξεργάζονται ακόμη το σχέδιο αντίδρασης –ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα και αν θα είναι επίθεση σε δύο κύματα– όπως αναφέρουν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Όσο για τη Χαμάς, σύμφωνα με τις IDF, την περασμένη εβδομάδα εκτόξευσε δεκάδες βλήματα, από εκτοξευτές που ήταν ενσωματωμένοι κοντά σε 2 αποθήκες ανθρωπιστικής βοήθειας και διανομής διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του UNRWA, που χρησιμοποιούνται για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα.

Hamas fired dozens of projectiles, over the past week, from launchers embedded near 2 humanitarian aid and distribution warehouses run by international organizations, including @UNRWA , which are used to distribute humanitarian aid to the civilian population in Gaza.



Here is a… pic.twitter.com/Popcy4eChe — Israel Defense Forces (@IDF) August 7, 2024

Ερντάν στον ΟΗΕ: Η σιωπή στις ιρανικές απειλές θυμίζει τη σιωπή πριν από το Ολοκαύτωμα

«Η σιωπή των Ηνωμένων Εθνών απέναντι στις ιρανικές απειλές για επίθεση στο Ισραήλ μοιάζει με την παγκόσμια σιωπή, την εποχή που οι ναζί οριστικοποιούσαν τα σχέδιά τους για το Ολοκαύτωμα». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο απερχόμενος πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Χίλαντ Ερντάν, στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του στη Νέα Υόρκη. «Το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του απειλούν να μας επιτεθούν από κάθε κατεύθυνση. Όσοι προσπαθούν να μας πληγώσουν πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Πρέπει να ξέρουν ότι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα και το μακρύ μας χέρι θα τους φτάσει παντού», δήλωσε ο Ερντάν.

«Ακόμη και σήμερα, καθώς το Ιράν απειλεί ανοιχτά ότι θα ''τιμωρήσει το Ισραήλ'', ο ΟΗΕ σιωπά για άλλη μια φορά. Το Ιράν αντιλήφθηκε αυτή τη σιωπή ως πράσινο φως για να συνεχίσει τις προετοιμασίες του για να επιτεθεί σε εκατομμύρια Ισραηλινούς. Εκατομμύρια που περιμένουν αυτή τη στιγμή» είπε.

«Η σημερινή σιωπή του ΟΗΕ για το Ιράν θυμίζει την παγκόσμια σιωπή μετά τη Διάσκεψη του Wannasee το 1942, όταν η ναζιστική ηγεσία αποφάσισε την τελική λύση. Κατάλαβαν αυτή τη σιωπή ως πράσινο φως για τη δολοφονία εκατομμυρίων Εβραίων» πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων, ο Ερντάν υπερασπίστηκε τη δουλειά του εντός του «υποκριτικού» οργανισμού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

«Είχα το τεράστιο προνόμιο να εκπροσωπώ το Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη. Ξυπνούσα κάθε πρωί με μια ξεκάθαρη αποστολή, να αποδείξω ότι το Ισραήλ είναι ένα ηθικό κράτος, μια χώρα που λατρεύει τη ζωή και την ειρήνη, μια χώρα που θέλει να προστατεύσει τους πολίτες της, όπως κάθε άλλη χώρα και ένα κράτος με τον καλύτερο και πιο ηθικό στρατό στον κόσμο, τον IDF» σημείωσε.

«Έκανα ό,τι μπορούσα για να ευαισθητοποιήσω για τη φρίκη της 7ης Οκτωβρίου, για τους ομήρους μας και τη σεξουαλική βία που είδαμε κατά των Ισραηλινών γυναικών. Το έκανα με κάθε δυνατό τρόπο και με όλα τα μέσα που είχα στη διάθεσή μου, ναι. Ήταν ένας τρόπος να ευαισθητοποιήσουμε, να σοκάρουμε, να φωνάξουμε για όσους δεν μπορούν» τόνισε ο ίδιος.

Μπλίνκεν: Στο νέο αρχηγό της Χαμάς επαφίεται η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Στον νέο πολιτικό αρχηγό της Χαμάς, τον Γιαχία Σινουάρ, επαφίεται να αποφασίσει εάν θα κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, όπως έκρινε την Τρίτη (6/8) ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

«Ο κ. Σινουάρ ήταν και παραμένει βασικός παράγοντας που καλείται να αποφασίσει όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» στη Γάζα, δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν, αφότου η Χαμάς ανακοίνωσε πως ο επικεφαλής της στη Γάζα, ο Γιαχία Σινουάρ, από τα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα για τις αρχές του Ισραήλ, ονομάστηκε νέος αρχηγός της Χαμάς.

Χαμάς: Νέος αρχηγός της οργάνωσης ο Γιαχία Σινουάρ

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (6/8) η Χαμάς δήλωσε ότι επέλεξε ως νέο αρχηγό της τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος οργάνωσε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι όρισε τον Σινουάρ ως νέο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της για να αντικαταστήσει τον Ισμαήλ Χανίγια, που σκοτώθηκε στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα σε πιθανό ισραηλινό χτύπημα.

#BREAKING Hamas has named Yahya Sinwar, the Iran-backed group's leader in Gaza, as its new Political Bureau Chief following the assassination of his predecessor Ismail Haniyeh in Tehran, the group said in a statement. pic.twitter.com/uV1E31zHIU — Iran International English (@IranIntl_En) August 6, 2024

Ο Σινουάρ δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ υπό την ηγεσία της Χαμάς, κατά την οποία οι τρομοκράτες της Χαμάς σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και πήραν περίπου 250 ως ομήρους, προκαλώντας την 10μηνη πλέον εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα.

Washington Post: Το Ισραήλ είχε ενημερώσει τον Λευκό Οίκο για τον Χανίγια

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ αμέσως μετά την εξουδετέρωση του αρχηγού της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια ότι βρισκόταν πίσω από την επίθεση, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, στους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μπάιντεν δεν άρεσε η απόφαση να εξουδετερωθεί ο Χανίγια, ανησυχώντας ότι μπορεί να ανατρέψει μήνες προσεκτικών διαπραγματεύσεων για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι επίσης απογοητευμένοι για το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν τους ενημέρωσε πριν ξεκινήσει άλλες επιχειρήσεις για τη δολοφονία διοικητών της Χεζμπολάχ ή του Ιράν.

Ανώνυμος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται η Washington Post επιβεβαιώνει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα ήταν «τεταμένη».

Κατς: Ο ορισμός του Σινουάρ ως αρχηγού της Χαμάς αποτελεί έναν ακόμη λόγο για την εξάλειψή του

Με αφορμή τον ορισμό του Γιαχία Σινουάρ ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραέλ Κατς στηλίτευσε την εν λόγω επιλογή, τονίζοντας ότι αποτελεί έναν ακόμη λόγο για την ταχεία εξάλειψή του.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε τα εξής:

«Ο διορισμός του αρχηγού δολοφόνου Γιαχία Σινουάρ ως αρχηγού της Χαμάς αντί του Ισμαήλ Χανίγια - είναι ένας ακόμη λόγος για την ταχεία εξάλειψή του και τη διαγραφή της μνήμης αυτής της οργάνωσης από προσώπου γης».

מינויו של הארכי רוצח יחיא סינוואר למנהיג החמאס במקום איסמעיל הנייה - היא עוד סיבה להביא לחיסולו המהיר ומחיקת זכר הארגון הזה מעל פני האדמה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 6, 2024

IDF: Η μόνη θέση που ταιριάζει στον Σινουάρ είναι δίπλα στον Ντέιφ

Ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, σχολιάζοντας την ανάληψη της αρχηγίας της Χαμάς από τον Γιαχία Σινουάρ τόνισε πως «υπάρχει μόνο μία θέση για τον Σινουάρ, και αυτή είναι δίπλα στον Μοχάμεντ Ντέιφ και τους υπόλοιπους τρομοκράτες της 7ης Οκτωβρίου».

Αναλυτικά, ο Χαγκάρι είπε πως «υπάρχει μόνο μία θέση για τον Yahya Sinwar, και αυτή είναι δίπλα στον Muhammad Deif και τους υπόλοιπους τρομοκράτες της 7ης Οκτωβρίου. Αυτή είναι η μόνη θέση που ετοιμάζουμε και σκοπεύουμε να του δώσουμε», είπε στο κανάλι Al-Arabiya που ανήκει στη Σαουδική Αραβία, αναφερόμενος στον κορυφαίο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς που σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα τον περασμένο μήνα.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Αλ Τζαζίρα, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Οσάμα Χαμντάν λέει ότι ο Σινουάρ θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την ομηρία έναντι εκεχειρίας.

Ποιος είναι ο Γιαχία Σινουάρ

Ο Γιαχία Σινουάρ είχε εκλεγεί τον Φεβρουάριο του 2017 επικεφαλής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Πέρασε 23 χρόνια σε ισραηλινές φυλακές, προτού απελευθερωθεί το 2011 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Γεννήθηκε στη Χαν Γιούνις, μια πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και εντάχθηκε στη Χαμάς από την ίδρυσή της το 1987, χρονιά της πρώτης Ιντιφάντα (εξέγερση).

Πρώην διοικητής των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ και θεωρούμενος ως «εγκέφαλος» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, καταζητείται από το Ισραήλ και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Ηνωμένων Πολιτειών με τους «διεθνείς τρομοκράτες».