Βροχές σε Ινδία και Νεπάλ: Πάνω από 100 νεκροί

Πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ασυνήθιστα ισχυρές βροχές που έπληξαν τμήματα της Ινδίας και του Νεπάλ, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενώ η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε κι άλλες βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Η IMD (Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία) προειδοποίησε για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, με συνθήκες καύσωνα στα δυτικά και καταιγίδες στα ανατολικά και τα κεντρικά της χώρας, μολονότι οι καταρρακτώδεις βροχές συνδέονται με τους μουσώνες, οι οποίοι αρχίζουν τον Ιούνιο.

Τουλάχιστον 82 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που συνδέονται με τις βροχές στο Μπιχάρ τις δύο τελευταίες μέρες, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του ανατολικού αυτού κρατιδίου της Ινδίας.

Στο μεταξύ, οι αρχές του πολυπληθέστερου κρατιδίου της χώρας, του Ουτάρ Πραντές, ανακοίνωσαν ότι 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω κεραυνών και περιστατικών που συνδέονται με καταιγίδες.

Στο γειτονικό Νεπάλ, κεραυνοί και καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων, σύμφωνα με αξιωματούχους της Εθνικής Αρχής Αντιμετώπισης Καταστροφών.

