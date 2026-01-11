Deutsche Welle

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο, το 80% της έκτασης του οποίου καλύπτεται από πάγο, αφού βρίσκεται εξ ολοκλήρου στον αρκτικό κύκλο. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί τι σπουδαίο έχει αυτό το μεγάλο και απομακρυσμένο κομμάτι γης. Και με την ίδια ευκολία κάποιος θα μπορούσε να παραθέσει τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο σημαντικό.

Στρατηγικής σημασίας θέση, αφού «χωρίζει» την Αμερική από την Ασία, ενώ παράλληλα είναι πλούσιο σε φυσικά ορυκτά, όπως ο χαλκός και το νικέλιο, αλλά και σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι κρίσιμες για την τροφοδοσία της πολυπόθητης μοντέρνας τεχνολογίας.

Τώρα, βρίσκεται στο προσκήνιο των γεγονότων, με τον Τραμπ να ξεκαθαρίζει ότι επιθυμεί την κατάκτηση της Γροιλανδίας, η οποία ανήκει όμως στη Δανία, ισχυριζόμενος ότι «ρωσικά και κινεζικά πλοία κινούνται ήδη σε όλη την περιοχή».

Η Ευρώπη κινείται στους δικούς της ρυθμούς. Η διασφάλιση της διπλωματίας είναι πρώτο μέλημα και την ίδια ώρα προσπαθεί να θέσει τους δικούς της όρους. Άρθρα των τελευταίων ημερών προσπαθούν να αναλύσουν ή να προβλέψουν το μέλλον της Γροιλανδίας, με τις επίσημες αντιδράσεις, όμως, να είναι μετριασμένες.

«Kανένα ρίσκο ασφαλείας»

Ένα τέτοιο άρθρο είναι και αυτό της κυριακάτικης εφημερίδας Telegraph, η οποία αναφέρει ότι η Βρετανία συζητά με τους Ευρωπαίους συμμάχους να επιστρατευτούν στο νησί Βρετανοί στρατιώτες, πολεμικά πλοία και αεροπλάνα. Τα πλάνα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Ή σε κανένα στάδιο.

Η κυβερνητική πλευρά προσπαθεί να υποβαθμίσει τα σενάρια, χωρίς όμως να τα διαψεύδει, λέγοντας ότι οι συζητήσεις αυτές είναι στα πλαίσια των αναμενόμενων του ΝΑΤΟ. Σήμερα το πρωί, η υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση συμφωνεί με τον Τραμπ ότι η κατάσταση στον αρκτικό κύκλο τίθεται υπό αμφισβήτηση και πρόσθεσε ότι «δεν πρόκειται να πάρουμε κανένα ρίσκο ασφαλείας».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Βρετανοί αξιωματούχοι έχουν ήδη συναντηθεί με εταίρους, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας και της Γαλλίας, με σκοπό να αρχίσουν να σκιαγραφούν τα πλάνα. Οι συζητήσεις μάλιστα έγιναν την Πέμπτη, στο Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE).

Πηγή: Deutsche Welle