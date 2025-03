Τρεις Βούλγαροι κρίθηκαν σήμερα ένοχοι από δικαστήριο του Λονδίνου, ότι αποτελούσαν μέρος μιας ρωσικής κατασκοπευτικής μονάδας που διοικείτο από τον καταζητούμενο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας πληρωμών Wirecard, Γιαν Μάρσαλεκ. Η εν λόγω ομάδα παρακολουθούσε για λογαριασμό του Κρεμλίνου μια αμερικανική στρατιωτική βάση και άτομα που ήταν στο στόχαστρο της Μόσχας.

Η Κατρίν Ιβάνοβα, 43 ετών, η Βάνια Γκαμπέροβα, 30 ετών, και ο Τιχομίρ Ιβάντσεφ, 39 ετών, καταδικάστηκαν από το δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου, αφού κατηγορήθηκαν για συνωμοσία με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών χρήσιμων για τον εχθρό μεταξύ Αυγούστου 2020 και Φεβρουαρίου 2023, κάτι που οι ίδιοι αρνήθηκαν.

BREAKING: Three Bulgarian nationals have been found guilty of spying for Russia in an espionage operation from a guesthouse in Great Yarmouth.



