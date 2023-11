Βρετανία: Τέσσερις άνδρες κατηγορούνται για κλοπή χρυσής τουαλέτας αξίας 6 εκατ. ευρώ από το Παλάτι Μπλένιμ

Τέσσερις άνδρες κατηγορούνται ότι έκλεψαν μια χρυσή… τουαλέτα από ένα μέγαρο της νότιας Αγγλίας, όπου φυλασσόταν στο πλαίσιο μιας έκθεσης έργων τέχνης μέχρι τη στιγμή που έκανε «φτερά», ένα πρωινό του 2019.

Η λεκάνη, από χρυσό 18 καρατίων, ήταν πλήρως λειτουργική και η αξία της υπολογίζεται στις 4,8 εκατ. λίρες (περίπου 6 εκατ. ευρώ). Είχε τοποθετηθεί στο Παλάτι Μπλενχάιμ, έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο της έκθεσης ενός Ιταλού καλλιτέχνη.

Οι βρετανικές εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι ο Τζέιμς Σιν, 39 ετών, κατηγορείται για διάρρηξη και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με εγκληματική δραστηριότητα. Δίωξη ασκήθηκε και σε άλλους τρεις άνδρες, τους Μάικλ Τζόουνς, Φρεντ Ντοου και Μπόρα Γκάκουκ.

