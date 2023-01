Βρετανία: Τέλος στην εισαγωγή ρωσικού LNG από σήμερα

Το Foreign Office ανακοίνωσε πως από την 01/01 διακόπτει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

«Σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο τερμάτισε όλες τις εισαγωγές Ρωσικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Αποκόπτουμε τον Πούτιν από τη χρηματοδότηση του παράνομου πολέμου του και υποστηρίζουμε τις χώρες σε όλο τον κόσμο για να μειώσουν τη δική τους εξάρτηση» ανέφερε η ανακοίνωση.

Περίπου 12 Βρετανοί προμηθευτές ενέργειας έχουν καταρρεύσει φέτος, επηρεάζοντας περισσότερους από 2 εκατομμύρια πελάτες.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.



We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK