Βρετανία - Συρία: Αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με επίσκεψη του Βρετανού ΥΠΕΞ στη Δαμασκό

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, συναντήθηκε το Σάββατο στη Δαμασκό με τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ αλ-Σάραα, για να συζητήσουν την ενίσχυση της συνεργασίας, μετά την έναρξη της άρσης των κυρώσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά της Συρίας.

Η Συρία έχει αρχίσει να βελτιώνει τις σχέσεις της με δυτικές χώρες μετά την πτώση του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο, σε μια επίθεση που ηγήθηκε η ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ του αλ-Σάραα.

