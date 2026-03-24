Βρετανία: Στέλνει οχήματα Stormer για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κύπρου

Η Βρετανία ενισχύει την αεράμυνα της Κύπρου με την ανάπτυξη οχημάτων Stormer HVM, μετά την επιτυχή αναχαίτιση 14 επιθέσεων με drones σε μία μόνο επιχείρηση — επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για τις βρετανικές δυνάμεις στην περιοχή, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Τα τεθωρακισμένα Stormer, εξοπλισμένα με πυραύλους Starstreak, προσφέρουν άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών χαμηλού ύψους, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περιπλανώμενα πυρομαχικά, ενισχύοντας ουσιαστικά την αεράμυνα μικρής εμβέλειας σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η βρετανική κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας του προσωπικού της στην Κύπρο, με το επίπεδο ασφάλειας να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό. Παράλληλα, επισημαίνεται η διαρκής και στενή συνεργασία με τους συμμάχους της.

Την ίδια ώρα, τα μαχητικά αεροσκάφη της Βασιλικής Αεροπορίας (Typhoon και F-35) συνεχίζουν κανονικά τις αμυντικές αποστολές τους, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων πάνω από την Κύπρο, την Ιορδανία και το Κατάρ.

Update on UK operations in the Middle East, 24 March 2026.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή