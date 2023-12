Βρετανία: Ψηφίζεται απόψε το αμφιλεγόμενο «Σχέδιο Ρουάντα»

Τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δοκιμασία της θητείας του αντιμετωπίζει απόψε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, όταν οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν το αμφιλεγόμενο σχέδιο της κυβέρνησης για την απέλαση στη Ρουάντα των αιτούντων άσυλο που φτάνουν παράτυπα στη χώρα.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου ξεκίνησε το μεσημέρι στη Βουλή των Κοινοτήτων. Η ψηφοφορία προβλέπεται να διεξαχθεί γύρω στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) και θεωρείται το πιο ακανθώδες εμπόδιο που έχει αντιμετωπίσει ο Συντηρητικός πρωθυπουργός αφότου ανέλαβε την εξουσία, πριν από περίπου έναν χρόνο.

Δεχόμενος επίθεση τόσο από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματός του όσο και από την αντιπολίτευση, ο Σούνακ κινδυνεύει, σε περίπτωση που απορριφθεί η πρότασή του, να δει το κύρος του να καταρρέει, λίγους μόλις μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μόλις μία ημέρα μετά την ήττα της γαλλικής κυβέρνησης για το ίδιο θέμα, της παράτυπης μετανάστευσης, αφού η Εθνοσυνέλευση απέρριψε το νομοσχέδιο που στόχευε να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές και να βελτιώσει τις διαδικασίες ενσωμάτωσης των μεταναστών.

Το κείμενο που συζητείται στο Γουέστμινστερ σήμερα τροποποιήθηκε αφού στην αρχική μορφή του κρίθηκε αντισυνταγματικό από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας, τον Νοέμβριο.

Το σχέδιο απέλασης των μεταναστών, απ’ όπου και αν προέρχονται, στη Ρουάντα, ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2022 αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.

«Η νέα συνθήκη που υπέγραψα με τη Ρουάντα και το νομοσχέδιο που τη συνοδεύει αλλάζουν τα δεδομένα», δήλωσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι. «Η αρχή της μετεγκατάστασης των προσώπων σε μια ασφαλή χώρα, ώστε να εξεταστεί εκεί το αίτημα ασύλου τους, είναι σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης (της Γενεύης) για το καθεστώς των προσφύγων», υποστήριξε.

Ο Σούνακ έχει αναγάγει σε προτεραιότητά του την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και παρουσίασε το νομοσχέδιο αυτό ως «το σκληρότερο που έχει υιοθετηθεί ποτέ κατά της παράνομης μετανάστευσης», όπως έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Το κείμενο περιγράφει τη Ρουάντα ως ασφαλή τρίτη χώρα και απαγορεύεται η επαναπροώθηση των μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους. Προτείνεται επίσης να μην εφαρμόζονται στις απελάσεις ορισμένα άρθρα της βρετανικής νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να περιοριστούν οι προσφυγές στη δικαιοσύνη.

