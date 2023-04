Βρετανία: Οι ρωσικές δυνάμεις πιθανόν προελαύνουν στο κέντρο του Μπακχμούτ

Η Ρωσία κατέλαβε τη δυτική όχθη του ποταμού Μπαχμούτκα, θέτοντας σε κίνδυνο μια βασική οδό ανεφοδιασμού της Ουκρανίας, στην προσπάθειά της να ανακτήσει τον έλεγχο της κατεστραμμένης ανατολικής πόλης Μπαχμούτ, δήλωσε την Παρασκευή το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Η Ρωσία έχει σημειώσει περαιτέρω κέρδη και τώρα έχει κατά πάσα πιθανότητα προωθηθεί στο κέντρο της πόλης ... Η βασική οδός ανεφοδιασμού 0506 της Ουκρανίας στα δυτικά της πόλης είναι πιθανότατα σοβαρά απειλούμενη», ανέφερε το υπουργείο στο Twitter σε τακτικό δελτίο.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 April 2023.



