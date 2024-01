Βρετανία: Σαρώνει τη χώρα η καταιγίδα Χενκ - Ένας νεκρός

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα έπειτα από το πέρασμα της καταιγίδας Χενκ, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο. Εκατοντάδες είναι οι προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κλειστούς δρόμους, ακυρώσεις στα δρομολόγια των τρένων, και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση.

Συγκεκριμένα, ένας άντρας σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο έπεσε στο αυτοκίνητό του καθώς η καταιγίδα Χενκ έφερε ανέμους με ταχύτητα 100 μίλια την ώρα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ στη νοτιοδυτική Αγγλία είπε ότι ένας άνδρας γύρω στα 50 έχασε τη ζωή του κάνοντας αναφορές για ένα μεγάλο πεσμένο δέντρο στον δρόμο.

A man has died after a tree fell on his car just outside Cirencester in Gloucestershire amid extreme weather conditions during Storm Henk, police have said.



Sky's @danwnews has the latest.



Read more: https://t.co/evVxqK1cvU



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/SymNaaUkT2