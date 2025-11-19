Βρετανία: Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο έστρεψε λέιζερ σε αεροσκάφη της RAF - Διαψεύδει η Μόσχα (vids)

Η ένταση ανάμεσα στο Λονδίνο και τη Μόσχα κλιμακώνεται, καθώς η Βρετανία κατηγορεί το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar ότι χρησιμοποίησε λέιζερ κατά πιλότων της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) κοντά στα βρετανικά ύδατα, με τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι να δηλώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «έτοιμο» να αντιδράσει αν το σκάφος κινηθεί νότια, ενώ η ρωσική πρεσβεία απορρίπτει τις κατηγορίες ως «Ρωσοφοβία».

Συγκεκριμένα, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο απάντησε στις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι, ο οποίος ανέφερε ότι το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar βρίσκεται στα όρια των βρετανικών χωρικών υδάτων.

BREAKING: The Russian embassy to the UK has responded to Defence Secretary John Healey after he said a Russian spy ship, the Yantar, is on the edge of UK waters



Follow our live blog for the full story: https://t.co/hrdnb7orr6



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/lsLBf2i2Rc — Sky News (@SkyNews) November 19, 2025

«Έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις του επικεφαλής του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, Τζον Χίλι», αναφέρει η πρεσβεία σε ανακοίνωσή της.

«Αυτή τη φορά, η αιτία ήταν οι δραστηριότητες του ρωσικού ωκεανογραφικού ερευνητικού σκάφους ‘Yantar’ σε διεθνή ύδατα. Οι ατέλειωτες κατηγορίες και υποψίες της βρετανικής ηγεσίας μόνο ένα χαμόγελο προκαλούν. Οι ενέργειες της χώρας μας δεν επηρεάζουν τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν έχουν στόχο να υπονομεύσουν την ασφάλειά του. Δεν ενδιαφερόμαστε για τις βρετανικές υποβρύχιες επικοινωνίες», σημειώνεται στην ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας.

Όπως αναμεταδίδει το Sky News, η πρεσβεία κατηγορεί επίσης το Λονδίνο για «Ρωσοφοβία» και αναφέρει ότι η «κλιμάκωση της μιλιταριστικής υστερίας» συμβάλλει στη «συνεχιζόμενη αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες επικίνδυνες καταστάσεις».

«Καλούμε τη βρετανική πλευρά να αποφύγει καταστροφικά βήματα που οξύνουν τα φαινόμενα κρίσης στην Ευρώπη», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι, ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο με την ονομασία «Yantar», βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα όρια των χωρικών υδάτων της Σκωτίας, το οποίο χρησιμοποιεί λέιζερ προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή πιλότων αεροσκαφών επιτήρησης που παρακολουθούν τις δραστηριότητές του, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι.

The Defence Secretary @JohnHealey_MP this morning confirmed that a Russian spy ship – the Yantar – is on the edge of UK waters, north of Scotland, having entered the UK’s wider waters over the last few weeks.



This is a vessel used for gathering intelligence and mapping… pic.twitter.com/GO6LXVAfgU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 19, 2025

Προειδοποιεί ο Βρετανός ΥΠΑΜ: Εάν το Yantar κινηθεί νότια μέσα στην εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι».

Νωρίτερα, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Downing Street, ο υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι είναι η δεύτερη φορά που το ίδιο πλοίο αναπτύσσεται στα νερά του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αναφέρει το BBC.

«Το πλοίο είναι σχεδιασμένο για τη συλλογή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων καλωδίων μας», είπε ο Χίλι στους δημοσιογράφους.

BREAKING: Defence secretary John Healey says British forces were hit by lasers while tracking a Russian spy ship on the edge of UK waters north of Scotland.https://t.co/P3KxMSLHAM



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/1CKIXFFhgd — Sky News (@SkyNews) November 19, 2025

«Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και προς τον Πούτιν είναι το εξής: σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε και εάν το Yantar κινηθεί νότια μέσα στην εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι».

Όπως αναφέρει το Reuters, το Βασιλικό Ναυτικό και η Βασιλική Αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου παρακολουθούν τακτικά πιθανές απειλές για την εθνική ασφάλεια, και τέτοιες αποστολές για την παρακολούθηση ρωσικών πλοίων και υποβρυχίων έχουν αυξηθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Χίλι χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνο» το γεγονός ότι λέιζερ κατευθύνθηκαν στους πιλότους της Βασιλικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου και τόνισε ότι η Βρετανία είναι έτοιμη να αντιδράσει ανάλογα με την επόμενη κίνηση του Yantar.

Σημειώνεται ότι, το υπουργείο Άμυνας της χώρας έχει δεχθεί κριτική από επιτροπή βουλευτών για υπερβολική εξάρτηση από τις αμερικανικές αμυντικές δυνάμεις και για την έλλειψη προετοιμασίας στην άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπερπόντιων εδαφών του από στρατιωτική επίθεση.

Η επιτροπή τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοί του θα πρέπει να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους για να είναι έτοιμοι σε περίπτωση ενδεχόμενης αποχώρησης των ΗΠΑ.

Ο Χίλι δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση «έχει διαφορετική άποψη» από την επιτροπή σχετικά με τη δέσμευση της Αμερικής στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η επιτροπή είχε «δίκιο να λέει» ότι η Βρετανία θα πρέπει να «εντείνει τη δέσμευσή της», κάτι που, όπως τόνισε, η κυβέρνηση των Εργατικών κάνει από όταν ανέλαβε την εξουσία πέρυσι.

ΒΒC: Κίνηση κλιμάκωσης η χρήση λέιζερ από το Yantar

Από την πλευρά της, η Ελισάμπεθ Μπραου, ανώτερη συνεργάτιδα στο Atlantic Council, αμερικανικό think tank για θέματα ασφάλειας, χαρακτήρισε τη χρήση λέιζερ από το Yantar «σίγουρη κλιμάκωση».

«Βασικά, το κάνεις για να εμποδίσεις τους πιλότους να κάνουν τη δουλειά τους», είπε στην εκπομπή World At One του BBC Radio 4.

«Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο ισχυρά ήταν τα λέιζερ, αλλά ακόμη κι αν δεν τύφλωσαν τους πιλότους, ήταν προκλητικό», πρόσθεσε.