Βρετανία: Πυρκαγιά σε κτίριο διαμερισμάτων – 11 άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο

Φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή (1/3) το πρωί σε κτίριο διαμερισμάτων σε πολυτελή συνοικία του Λονδίνου είχε ως αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να διακομισθούν στο νοσοκομείο και περίπου 130 να απομακρυνθούν. Το κτίριο διαμερισμάτων στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται στο Νότιο Κένσινγκτον, στο νοτιοδυτικό τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας, κοντά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Πυροσβεστικής, όταν έφτασαν τα οχήματά της στην περιοχή, το μισό ισόγειο του πενταώροφου κτιρίου είχε τυλιχθεί στις φλόγες. «Η φωτιά εξαπλώθηκε από το ισόγειο ως τον τελευταίο όροφο και την οροφή (του κτιρίου). Οι ομάδες (της πυροσβεστικής) εργάζονται σκληρά για να (...) εμποδίσουν την εξάπλωσή της στα γειτονικά κτίρια», δήλωσε ο Στιβ Κόλινς, αξιωματούχος της πυροσβεστικής που βρισκόταν στο σημείο.

