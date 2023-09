Βρετανία: Πράσινο φως για ανάπτυξη και παραγωγή σε αμφιλεγόμενο πετρελαϊκό κοίτασμα στη Βόρεια Θάλασσα

Η βρετανική ρυθμιστική αρχή για το πετρέλαιο και το αέριο ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (27/09), πως χορήγησε «άδεια ανάπτυξης και παραγωγής» στο αμφιλεγόμενο κοίτασμα Rosebank στη Βόρεια Θάλασσα, προκαλώντας αμέσως κατακραυγή από υπερασπιστές του περιβάλλοντος.

Η άδεια δόθηκε σήμερα από την Αρχή Μετάβασης Βόρειας Θάλασσας «μετά την αποδοχή της περιβαλλοντικής δήλωσης» του προγράμματος και «λαμβάνοντας υπόψη εκτιμήσεις» που συνδέονται με το στόχο της ουδετερότητας άνθρακα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ρυθμιστική αρχή.

Όμως μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση από το Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ πως αναβάλλεται η εφαρμογή πολλών σημαντικών μέτρων της κλιματικής πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτός ο τελευταίος «απέδειξε μια και καλή πως θέτει τα κέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών πάνω από τους απλούς ανθρώπους», αντέδρασε σε ανακοίνωσή της η μη κυβερνητική οργάνωση Greenpeace.

Πρόκειται για μια «ηθικά αισχρή» απόφαση, δήλωσε από την πλευρά της μέσω της πλατφόρμας X η οικολόγος βουλευτής Καρολάιν Λούκας.

This is morally obscene. It won’t improve energy security or lower bills - but it will shatter our climate commitments & demolish global leadership. Govt is complicit in this climate crime - as is Labour unless they pledge to do all possible to revoke it. https://t.co/aqGCKZQBwM