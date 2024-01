Βρετανία: Πλημμύρισαν μεγάλα ποτάμια από τις σφοδρές βροχοπτώσεις

Μεγάλα ποτάμια στη Βρετανία πλημμύρισαν σήμερα έπειτα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προηγήθηκαν, με την κυβέρνηση να εκδίδει περισσότερες από 300 προειδοποιήσεις για πλημμύρες, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να ανακοινώνουν ότι θα υπάρξει αναστάτωση στα ταξίδια και περίπου 1.000 σπίτια να έχουν υποστεί μέχρι στιγμής ζημιές.

Μετά τις αλλεπάλληλες καταιγίδες τις τελευταίες εβδομάδες σημαίνει ότι οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν την Πέμπτη έπεσαν σε ήδη βρεγμένο έδαφος με αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν γρήγορα οι όχθες των ήδη φουσκωμένων ποταμών και καναλιών στην Αγγλία και την Ουαλία.

Ο ποταμός Τρεντ στην κεντρική Αγγλία πλημμύρισε οδηγώντας τις τοπικές αρχές στην κήρυξη σοβαρής κατάστασης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι χρειάστηκε να βοηθήσει στην ασφάλεια περίπου 50 ανθρώπων χθες Πέμπτη μετά την υπερχείλιση ενός καναλιού στα ανατολικά της πρωτεύουσας.

Όπως δήλωσε στο BBC η Κάρολαϊν Ντάγκλας, η διευθύντρια του τμήματος διαχείρισης πλημμυρών της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, περί τα 1.000 σπίτια έχουν μέχρι στιγμής πλημμυρίσει.

Η εταιρεία σιδηροδρόμων Great Western Railways ανακοίνωσε ότι έκλεισαν οι γραμμές της σε τρία τμήματα στα νότια της χώρας. Επίσης έκλεισαν δρόμοι στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.

Για σήμερα προβλέπονται περισσότερες βροχοπτώσεις παρότι θα έχουν μικρότερη ένταση σε σχέση με εκείνες που έπεσαν στη διάρκεια της νύχτας, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πιο ξηρός καιρός.

Oι καταιγίδες προκάλεσαν επίσης πλημμύρες σε άλλα τμήματα της Ευρώπης κατά τις τελευταίες ημέρες.

Περιοχές της βορειοδυτικής Ευρώπης αγωνίζονταν την Τετάρτη να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της τελευταίας από μια σειρά ατλαντικών καταιγίδων που έριξαν βροχή ή χιόνι σε ήδη κορεσμένα εδάφη, ενώ η βόρεια Σκανδιναβία βίωσε ακραίο κρύο.

Στη βόρεια Γαλλία, τα σωστικά συνεργεία βοήθησαν στην εκκένωση κατοίκων από πλημμυρισμένα σπίτια στην πόλη Arques στο διαμέρισμα Pas de Calais, μια περιοχή που είχε πλημμυρίσει για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Mobile homes in Britain's Northamptonshire were submerged by the floods, while water surged into nearby fields https://t.co/KUF7k2qFdl pic.twitter.com/doy2XGBbod