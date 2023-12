Σολτς: Καλεί τους πολίτες σε ενότητα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς κάλεσε τη χώρα του σε ενότητα για να αντιμετωπίσει τις πλημμύρες που σημειώνονται σε πολλές περιφέρειες έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις και κινητοποιούν εδώ και μια εβδομάδα τις αρχές και τις υπηρεσίες διάσωσης.

«Ο καιρός, η φύση μας θέτουν μια πρόκληση με τις πλημμύρες τις οποίες αντιμετωπίζομε σε πολλά μέρη εξαιτίας των καταιγίδων και του λιώσιμου του χιονιού, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι στη χώρα», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς στη διάρκεια επίσκεψής του σε μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Hundreds of volunteers work together to save the dike next to the river Ems in Haren, #Germany. Authorities and emergency crews have been struggling in northern and central Germany to contain flooding stemming from heavy rains. 📸: David Hecker; @KoernerAlex #OlafScholz pic.twitter.com/HEPwNhyzkW