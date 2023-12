Βρετανία: Πέρασε το «Σχέδιο Ρουάντα» του Σούνακ

Το νομοσχέδιο του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ για το «Σχέδιο Ρουάντα» το οποίο προβλέπει την απέλαση αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα, ψηφίστηκε την Τρίτη στη Βουλή των Κοινοτήτων, παρά το γεγονός ότι πολλοί βουλευτές του Συντηρητικού πρωθυπουργού το καταψήφισαν, κάτι που αποκαλύπτει τις βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό των Τόρις.

«Ο βρετανικός λαός πρέπει να αποφασίζει ποιος θα έρθει σε αυτή τη χώρα - όχι εγκληματικές συμμορίες ή ξένα δικαστήρια. Αυτό είναι που προσφέρει αυτό το νομοσχέδιο. Θα εργαστούμε τώρα για να το κάνουμε νόμο, ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε τις πτήσεις προς τη Ρουάντα και να σταματήσουμε τις βάρκες», δήλωσε ο Σούνακ σε ανάρτησή του μετά την ψηφοφορία.

