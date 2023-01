Η Ρωσία πιθανότατα κατέλαβε την πόλη Σολεντάρ, τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, όπου το Κίεβο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι θυσίασε τεράστιο αριθμό μισθοφόρων και στρατιωτών σε μια φρικτή και παράλογη μάχη.

Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο σημειώνει ότι το βρετανικό υπουργείο παραθέτει πως οι Ρώσοι στρατιώτες της εταιρείας μισθοφόρων Wagner, που διευθύνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, έχουν πιθανόν τώρα στον έλεγχό τους την πόλη εξόρυξης αλατιού Σολεντάρ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, μετά από τέσσερις ημέρες προέλασης.

