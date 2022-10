Βρετανία: Ο Πούτιν και οι δυσλειτουργίες στη ρωσική επιστράτευση

Στην τελευταία του ενημέρωση, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρεται στα προβλήματα της «μερικής επιστράτευσης» που ανακοίνωσε την περασμένη βδομάδα ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η -ασυνήθιστα γρήγορη- αναγνώριση των προβλημάτων από τη «μερική κινητοποίηση» της Ρωσίας από τον Πούτιν «υπογραμμίζει την πιθανή δυσλειτουργία» αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι είναι σχεδόν βέβαιοι ότι έχουν επιστρατεύσει άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και θα δυσκολευτούν να εκπαιδεύσουν τους νεοσύλλεκτους.

Στο μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες αναγκαστικής κινητοποίησης στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, αναφέρει το Kyiv Independent.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/fJAgk1CCPa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/01TKtrgPXM