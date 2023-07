Βρετανία: Νέες απεργίες στα νοσοκομεία και τους σιδηροδρόμους

Απεργιακές κινητοποιήσεις σε νοσοκομεία και σιδηροδρόμους από την Πέμπτη 20 Ιουλίου στη Βρετανία. Στα νοσοκομεία, οι ειδικευμένοι γιατροί αναμένεται να διακόψουν την εργασία τους για πρώτη φορά εδώ και δέκα χρόνια, στις μετακινήσεις με τρένο οι οδηγοί των συρμών κατεβαίνουν σε απεργία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ε[πικαλούμενο το AFP.

Η χώρα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση κόστους διαβίωσης, πλήττεται εδώ και μήνες από απεργιακές κινητοποιήσεις στους τομείς της υγείας, των μεταφορών, της εκπαίδευσης, των ταχυδρομείων κλπ. Οι εργαζόμενοι ζητούν αυξήσεις στους μισθούς τους για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος, αν και μειώνεται, παρέμενε ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών της G7 στο 7,9% τον Ιούνιο.

Μετά τους νοσηλευτές, τα πληρώματα ασθενοφόρων, τους εκπαιδευόμενους γιατρούς, σειρά έχουν οι ειδικευμένοι, που είναι οι πιο έμπειροι γιατροί, να κατέβουν σε απεργία στα νοσοκομεία της Αγγλίας. Αυτοί προκήρυξαν 48ωρη απεργία από σήμερα στις 07:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδος).

Στην απεργία μετέχουν επίσης οι νοσοκομειακοί οδοντίατροι.

Over the next 48 hours, strike action will affect some key NHS services.

