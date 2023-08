Βρετανία: Το μοιραίο λάθος που προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια

H ταλαιπωρία συνεχίζεται για τους επιβάτες που ακόμη δεν μπορούν να επιστρέψουν στη Βρετανία αλλά και αυτούς που θέλουν να φύγουν από τη χώρα καθώς πρόκειται για μία από τις πιο επιβαρυμένες με κίνηση μέρες του χρόνου.

Χιλιάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο εξωτερικό μετά την ακύρωση τη Δευτέρα 1.500 πτήσεων, ενώ η διατάραξη των προγραμμάτων συνεχίστηκε και την Τρίτη. Συνολικά ακυρώθηκαν περίπου 2.000 πτήσεις που επηρεάζουν αντίστοιχα 300.000 επιβάτες. Το γεγονός ότι πρόκειται για περίοδο αιχμής στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών σημαίνει ότι σε αυτούς που επηρεάστηκαν δεν προσφέρονται εναλλακτικές πτήσεις για μέρες.

Ως αιτία ερευνάται το ενδεχόμενο ένα λανθασμένα κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης από γαλλική αεροπορική εταιρεία να ευθύνεται για το χάος που προκλήθηκε.

Όλα όσα έγιναν στο κέντρο ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας από τη στιγμή που εντοπίστηκε το πρόβλημα, αποκάλυψε ο επικεφαλής της Nats, Μάρτιν Ρολφ.

Ο διευθύνων σύμβουλος, σημείωσε σήμερα ότι το τεχνικό πρόβλημα προκλήθηκε από σχέδιο πτήσης που δεν ήταν επαρκώς τυπικό.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ειδοποιεί όταν αντιμετωπίζει ανώμαλα δεδομένα. Κι αντί να διακινδυνεύσουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να παρουσιάσουν ψευδείς πληροφορίες, το σύστημα μπήκε στην εφεδρική του λειτουργία – η οποία αποθηκεύει δεδομένα έως και τεσσάρων ωρών.

«Εργαστήκαμε απίστευτα σκληρά από την ώρα που αποκαταστήσαμε τη λειτουργία της υπηρεσίας τη Δευτέρα για να εξασφαλίσουμε ότι αυτού του είδους το περιστατικό δεν θα μπορεί να προκύψει ξανά», δήλωσε σήμερα στο BBC.

Και συνέχισε: «Εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε ιδέα. Τώρα έχουμε καλύτερη ιδέα, αλλά τότε δεν είχαμε. Έτσι, αρχίσαμε να επικαλούμαστε διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: μιλήσαμε με αεροπορικές εταιρείες, μιλήσαμε με το Dft (Υπουργείο Μεταφορών), μιλήσαμε με την CAA (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) για να καταστήσουμε σαφές πως υπήρχε πιθανότητα σημαντικού προβλήματος. Κι αυτό διότι επρόκειτο για αργία άρα ο όγκος της κυκλοφορίας ήταν πολύ μεγαλύτερος».

Πρόσθεσε, δε, ότι οι βρετανικές αρχές βρίσκονται σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα ανακάμψουν γρήγορα.

Χιλιάδες Βρετανοί που έμειναν εγκλωβισμένοι λόγω της κατάρρευσης του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν λαμβάνουν αποζημίωση σε μία κρίση που έχει πλέον χαρακτηριστεί ως «διεθνής ντροπή». Οι αρχές προειδοποιούν τους επιβάτες ότι αντιμετωπίζουν έως και δέκα ημέρες αναμονής για μια πτήση για το σπίτι, με την έξτρα διαμονή να κοστίζει χιλιάδες λίρες, ενώ άλλοι έχουν αναγκαστεί να κοιμούνται με βάρδιες σε αυτοσχέδια κρεβάτια αεροδρομίων, συχνά ανάμεσα σε κατσαρίδες όπως καταγγέλλουν

Οι ταξιδιώτες δεν έχουν πλέον κρίσιμα για την υγεία τους φάρμακα, χάνουν ραντεβού στο νοσοκομείο και κινδυνεύουν να μην βρεθούν στο σπίτι εγκαίρως για να ξεκινήσουν ξανά το σχολείο ή τη δουλειά. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν κατηγορηθεί ότι αγνοούν τους νόμους που απαιτούν να υποστηρίζουν τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς φαγητού, ποτού, διαμονής και πτήσεων επιστροφής.

Μία ρήτρα στη νομοθεσία λέει οτι δεν υπάρχει δικαίωμα πρόσθετης αποζημίωσης, επειδή η διαταραχή έχει προκληθεί από τις λεγόμενες «έκτακτες περιστάσεις». Αυτό οδήγησε τους ηγέτες του κλάδου να καλούν την κυβέρνηση και τον εποπτικό φορέα του κλάδου, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (CAA), να αναλάβουν δράση για να σταματήσουν οι επαναλαμβανόμενες αεροπορικές εταιρείες να «ξεφύγουν από τις νομικές τους ευθύνες» χωρίς συνέπειες.

