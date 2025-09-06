Βρετανία: Μεγάλη πυρκαγιά στα πρώην κεντρικά γραφεία του BBC

Περίπου 100 πυροσβέστες κλήθηκαν το Σάββατο για να κατασβέσουν πυρκαγιά στα πρώην κεντρικά γραφεία του BBC στο White City του Λονδίνου, σύμφωνα με την βρετανική δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστών κινητοποιήθηκαν μετά από κλήση για πυρκαγιά σε ένα 9οροφο κτίριο λίγο μετά τις 05:00 του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας).

Η πυρκαγιά επηρεάζει επί του παρόντος τους ορόφους προς την κορυφή του κτιρίου, με ένα εστιατόριο, εξωτερική βεράντα και αγωγούς να καίγονται, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Προστέθηκε επίσης ότι ένας άγνωστος αριθμός διαμερισμάτων ενδέχεται να έχει επηρεαστεί.

Η αιτία της πυρκαγιάς είναι προς το παρόν άγνωστη. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θανάτους.