Βρετανία: Μεγάλες καθυστρήσεις στα αεροδρόμια - Πρόβλημα στο σύστημα συνοριακού ελέγχου

Μεγάλες καθυστερήσεις μετά από την προσγείωσή τους σε αεροδρόμια της Βρετανίας αντιμετώπισαν το Σάββατο επιβάτες, εξαιτίας ενός ζητήματος που προέκυψε στα αεροδρόμια της χώρας και σχετίζεται με τη λειτουργία των αυτοματοποιημένων θυρών ελέγχου, όπου γίνεται ο έλεγχος των διαβατηρίων.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν μεγάλες γραμμές αναμονής με εκατοντάδες ανθρώπους στο αεροδρόμια Χίθροου και Γκάτγουικ του Λονδίνου, με εκνευρισμένους επιβάτες να παραπονιούνται για την καθυστέρηση αρκετών ωρών που είχαν περιμένοντας στις γραμμές αναμονής.

Long queues form after passport e-gates down at UK airports including London and Manchester https://t.co/fFo5AOv1sN