Βρετανία: Κυρώσεις σε Ρώσους για απαγωγές και στρατιωτική εκπαίδευση παιδιών από την Ουκρανία

Η Βρετανία επέβαλε την Τετάρτη κυρώσεις σε ακόμη 11 άτομα και οντότητες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος, στοχεύοντας όσους εμπλέκονται σε ό,τι χαρακτηρίζει «προσπάθειες της Μόσχας να απαγάγει και να προσηλυτίσει βίαια παιδιά από την Ουκρανία».

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία αναφέρει ότι περισσότεροι από 19.500 ανήλικοι έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία ή σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές κατά τη διάρκεια του πολέμου χωρίς τη συγκατάθεση των οικογενειών ή κηδεμόνων τους, χαρακτηρίζοντας τις απαγωγές ως έγκλημα πολέμου που πληροί τον ορισμό της γενοκτονίας σύμφωνα με τη συνθήκη του ΟΗΕ.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι προστατεύει ευάλωτα παιδιά από ζώνες πολέμου.

«Η πολιτική του Κρεμλίνου σχετικά με τις βίαιες μεταφορές, τον προσηλυτισμό και τον στρατιωτικό εκπαίδευση των ουκρανικών παιδιών είναι απεχθής», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμμυ σε ανακοίνωσή του, παρουσιάζοντας τον τελευταίο γύρο κυρώσεων της Βρετανίας κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Μεταξύ των οργανισμών που στοχεύονται είναι το Ίδρυμα Αχμάτ Καντίροφ, το οποίο διενεργεί προγράμματα επανεκπαίδευσης για παιδιά και εφήβους από την Ουκρανία, υποβάλλοντάς τα σε στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς και η πρόεδρός του, Αϊμάνη Νεσιέβνα Καντίροβα.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και άλλες ποινές.

Ο γιος της Καντίροβα, Ραμζάν, επικεφαλής της μουσουλμανικής δημοκρατίας της Τσετσενίας στη Ρωσία, που έχει στείλει μεγάλες δυνάμεις στο ουκρανικό μέτωπο, δημοσίευσε δήλωση στα ρωσικά μέσω του καναλιού του στην εφαρμογή Telegram υπερασπιζόμενος τη μητέρα του.

«Πάντα βοηθά τα θύματα του πολέμου και υποστηρίζει τους φτωχούς και τους αδύναμους σε όλο τον κόσμο», ανέφεραν τα σχόλια, προσθέτοντας ότι δεν εμπλέκεται στην πολιτική.

«Αυτές οι ενέργειες αποδεικνύουν ότι η Δύση δεν καθοδηγείται ούτε από ηθική ούτε από νόμο, αλλά ενεργεί από μίσος και ρωσοφοβία... Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο διεφθαρμένης δυτικής πολιτικής», πρόσθεσε.

Τον Μάρτιο, έκθεση του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέφερε ότι η Ρωσία έχει προκαλέσει ανείπωτη οδύνη σε εκατομμύρια παιδιά από την Ουκρανία και έχει παραβιάσει τα δικαιώματά τους από την έναρξη της πλήρους εισβολής της το 2022.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με τις τελευταίες κυρώσεις της Βρετανίας.

Τον Μάρτιο του 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και της επιτρόπου για τα δικαιώματα των παιδιών Μαρία Λβόβα-Μπελόβα σχετικά με την απαγωγή ουκρανών παιδιών. Η Ρωσία χαρακτήρισε τα εντάλματα «απαράδεκτα και εξοργιστικά».