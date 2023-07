Βρετανία: Κυρώσεις σε Ρώσους δικαστές και αξιωματούχους που εμπέκονται στη δίκη του Καρά-Μουρζά

Η Βρετανία επέβαλε σήμερα κυρώσεις σε Ρώσους δικαστές και αξιωματούχους που εμπλέκονται στη δίκη του Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά, χαρακτηρίζοντας «αδικαιολόγητη» την απόφαση να απορριφθεί η έφεσή του κατά της ποινής φυλάκισης.

Ο Καρά-Μουρζά, έχασε σήμερα την έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης σε 25ετή φυλάκιση με την κατηγορία της προδοσίας, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Ο Καρά-Μουρζά, ο οποίος είναι κάτοχος της ρωσικής και βρετανικής υπηκοότητας, καταδικάστηκε τον Απρίλιο σε ποινή φυλάκισης 25 ετών με την κατηγορία της προδοσίας και της διάδοσης «ψευδών πληροφοριών» για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Αυτό είναι απελπιστικό και αβάσιμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ στο X, το δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης που ήταν μέχρι πρότινος γνωστό ως Twitter. «Η απόρριψη της έφεσης του Καρά-Μουρζά είναι αδικαιολόγητη. Θα πρέπει να αφεθεί αμέσως ελεύθερος».

