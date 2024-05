Βρετανία: Κορίτσι που γεννήθηκε κωφό άκουσε με νέα γονιδιακή θεραπεία

Γιατροί στη Βρετανία κατάφεραν με μία πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία να αποκαταστήσουν την ακοή ενός μικρού κοριτσιού που είχε γεννηθεί κωφό. Η 18 μηνών Όπαλ Σάντι υποβλήθηκε σε θεραπεία λίγο πριν από τα πρώτα της γενέθλια - και έξι μήνες μετά, μπορεί να ακούει μέχρι και ψιθύρους, ενώ έχει αρχίσει να μιλάει.

Η θεραπεία, που χορηγείται ως έγχυση στο αυτί, αντικαθιστά το γονίδιο που προκαλεί τον τύπο της κληρονομικής κώφωσης. Η Όπαλ συμμετέχει σε μια δοκιμή με ασθενείς από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ισπανία, αναφέρει το BBC.

Η 18 μηνών Όπαλ γεννήθηκε με ακουστική νευροπάθεια που διατάρασσε τη νευρολογική σύνδεση του αυτιού με τον εγκέφαλο, μην επιτρέποντας καμία πρόσληψη ήχου. Έγινε, ωστόσο, η πρώτη ασθενής παγκοσμίως που υποβλήθηκε σε μία νέου τύπου επέμβαση, διάρκειας μόλις 16 λεπτών, η οποία αποκατέστησε σχεδόν πλήρως την ακοή της στο δεξί αυτί. Πιστεύεται δε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση.

Η επέμβαση έγινε στο νοσοκομείο Άντενμπρουκ του Κέμπριτζ, με τον επικεφαλής θεράποντα γιατρό καθηγητή Μάνοχαρ Μπάντσε να δηλώνει πως τα αποτελέσματα ήταν «θεαματικά».

Η ακουστική νευροπάθεια οφείλεται σε ελάττωμα του γονιδίου OTOF, το οποίο παράγει την πρωτεΐνη οτοφερλίνη η οποία με τη σειρά της επιτρέπει στα κύτταρα του αυτιού να επικοινωνούν με το νεύρο που μεταφέρει τους ήχους στον εγκέφαλο.

