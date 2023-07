Βρετανία: Καταζητείται 23χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο ανθρώπους

Ένας 23χρονος καταζητείται από την αστυνομία μετά την επίθεση που δέχθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα στο Άξμπριτζ, το βράδυ της Παρασκευής.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο Arklay Close στις 22.40 στις 7 Ιουλίου, όπου ένας 19χρονος και μια 24χρονη βρέθηκαν να έχουν δεχθεί επίθεση.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του δυτικού Λονδίνου με μαχαιριές και τα τραύματα του έχουν εκτιμηθεί ως ακίνδυνα για τη ζωή του, ενώ η γυναίκα δεν χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η αστυνομία δήλωσε τώρα ότι αναζητά βοήθεια για τον εντοπισμό του 23χρονου Σαμ Γκρέι, ο οποίος έφυγε από τον τόπο του εγκλήματος πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

Ο Γκρέι, ο οποίος είναι γνωστός στο θύμα, πιστεύεται ότι έφυγε με ένα Peugeot εκτός Λονδίνου, ενδεχομένως με προορισμό το Χαμσάιρ, όπου έχει διασυνδέσεις.

Το κοινό παροτρύνεται να αν τον δει να καλέσει αμέσως την αστυνομία.

Detectives urgently want to trace Sam Gray in connection with a serious assault in Uxbridge on Friday night.



It is believed he may have fled to Eastleigh in Hampshire.



Anyone with information should call 999 (REF9153/07JUL)https://t.co/xEoKgm3AGR