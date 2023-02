Βρετανία: Η Ρωσία καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες μετά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου

Η Ρωσία πιθανόν να έχει τις μεγαλύτερες απώλειες σε στρατιώτες μετά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου που κήρυξε στην Ουκρανία, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της βρετανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

«Κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες η Ρωσία κατέγραψε πιθανόν το μεγαλύτερο ποσοστό θυμάτων από την πρώτη εβδομάδα της εισβολής στην Ουκρανία», έγραψε σήμερα στο Twitter το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επικαλούμενο ημερήσια στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας.

Παρότι το Λονδίνο δεν μπόρεσε να διακριβώσει τα στοιχεία αυτά, «οι τάσεις που αποκαλύπτουν τα δεδομένα πιθανόν να είναι ακριβείς», σημείωσε στο Twitter το υπουργείο κατά την τελευταία επικαιροποίηση των στοιχείων από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο μέσος όρος για τις τελευταίες επτά ημέρες ήταν 824 νεκροί την ημέρα, ανέφερε, πάνω από τετραπλάσιος αριθμός σε σχέση με τα στοιχεία του Ιουνίου-Ιουλίου.

Οι λόγοι που βρίσκονται πίσω από την αύξηση των απωλειών είναι πιθανόν «η έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού, συντονισμού και μέσων στο μέτωπο», ανέφερε το υπουργείο επισημαίνοντας ως παράδειγμα την αποτυχία της Ρωσίας να καταλάβει την στρατηγική πόλη Μπαχμούτ.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δημοσιοποιεί ενημερώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία από τότε που ξεκίνησε με στόχο να αντικρούσει το ρωσικό αφήγημα. Η Μόσχα κατηγορεί το Λονδίνο για εκστρατεία παραπληροφόρησης.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/is1JQ7T8pE



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4Fz8VPKU7g