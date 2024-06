Βρετανία: Η πριγκίπισσα Κέιτ θα κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση το Σάββατο

Η πριγκίπισσα Κέιτ ανακοίνωσε την Παρασκευή σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα κάνει το Σάββατο 15/06, την πρώτη της επίσημη εμφάνιση έπειτα από μήνες, εκφράζοντας την ευχαρίστησή της για την «καλή πρόοδο» που έχει σημειωθεί από τη θεραπεία κατά του καρκίνου στην οποία υποβάλλεται.

«Η θεραπεία μου είναι σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί ακόμη για αρκετούς μήνες», δηλώνει η σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Ουίλιαμ, η οποία δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα Χριστούγεννα, και εκφράζει τη χαρά της «που θα παραστεί στην παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά αυτό το Σαββατοκύριακο» στο Λονδίνο.



Η ανάρτηση της στο X:





I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.



I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8