Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία για τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή: Αποτίουμε φόρο τιμής στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ

Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας με κοινή ανακοίνωση τους σήμερα, τοποθετούνται για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Μεταξύ άλλων υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση και πλήρη εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών αλλά και την αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία.

Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή, η τριάδα των ευρωπαϊκών χωρών, γνωστή και ως E3, καλωσορίζει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, την απόφαση για την απελευθέρωση των ομήρων και την επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας. «Αποτίουμε φόρο τιμής στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ, στις διπλωματικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, καθώς και στη στήριξη από την ευρύτερη περιοχή», τονίζει η ανακοίνωση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και άμεση εφαρμογή των όρων της συμφωνίας.

Οι ηγέτες εκφράζουν τη στήριξή τους στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υλοποίηση του σχεδίου, ζητώντας την υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεσμεύονται δε, για παροχή ουσιαστικής ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω των υπηρεσιών του ΟΗΕ, «μόλις τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός», όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν.

Σχετικά με το Ιράν, δηλώνουν ότι ήταν «σωστή» η ενεργοποίηση του μηχανισμού επαναφοράς κυρώσεων, επισημαίνοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνιστά «σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια». Δηλώνουν ότι είναι υπερ της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν - ΗΠΑ με στόχο μια «συνολική, διαρκή και βιώσιμη συμφωνία» που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Για την Ουκρανία, οι τρεις ηγέτες καταδικάζουν τις «κλιμακούμενες επιθέσεις» της Ρωσίας και τη «συστηματική στόχευση κρίσιμων υποδομών», υπογραμμίζοντας ότι αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τον ουκρανικό λαό, ενόψει μάλιστα του χειμώνα. Δηλώνουν ότι σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην αξιοποίηση των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί, για να ενισχυθούν με αυτά τα χρήματα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Οι χώρες μας θα παραμείνουν σταθερές στη στήριξη της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων και μέσω της Συμμαχίας των Προθύμων», καταλήγει η κοινή ανακοίνωση των Ε3, λέγοντας πως έχουν συμφωνήσει να αναπτύξουν επιπλέον «τολμηρούς και καινοτόμους μηχανισμούς» ώστε να αυξηθεί το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία και έτσι να ενισχυθεί η πίεση προς τη Μόσχα.