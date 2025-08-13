Βρετανία: Έτοιμα τα στρατιωτικά σχέδια εφόσον υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Τετάρτη ότι η «συμμαχία των προθύμων» χωρών είναι έτοιμη να εφαρμόσει τα στρατιωτικά σχέδια που έχει εκπονήσει για να υποστηρίξει την Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τη συμμαχία, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Νταν Βανς, ο Σταρμερ δήλωσε ότι τα στρατιωτικά σχέδια «είναι πλέον έτοιμα, σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός», ενόψει των συνομιλιών μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι, σε προηγούμενη τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, είχαν σημειώσει «πραγματική πρόοδο» όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της ειρήνης.