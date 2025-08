Αναστάτωση στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ: Έκλεισε ο διάδρομος προσγείωσης λόγω ατυχήματος (pics&vids)

Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, καθώς, όπως ανακοίνωσε, έκλεισε προσωρινά τον διάδρομο προσγείωσης του την Τετάρτη, έπειτα από «ατύχημα με αεροσκάφος».

Όπως αναφέρει το Reuters, εικόνες που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X δείχνουν ένα μικρό ελικοφόρο αεροσκάφος ακινητοποιημένο στον διάδρομο του έβδομου πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Βρετανίας.

«Μετά από ατύχημα αεροσκάφους, ο διάδρομος προσγείωσης είναι προσωρινά κλειστός», ανέφερε το αεροδρόμιο σε δήλωσή του.



«Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που θα προκληθεί», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές τι έχει συμβεί.

All flights on hold at Birmingham Airport due to an 'incident with a light aircraft' #AerLingus #ATR72 #BirminghamAirport #EmergencyLanding #PlaneSpotting #CrosswindLanding #AirportAction pic.twitter.com/17BNCxgRLt

An aircraft on the runway at Birmingham airport seems to have emergency crews around it. #bhx #Birmingham #crash pic.twitter.com/KPnBLQcRxs