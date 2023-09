Βρετανία: Αστυνομικοί παραδίδουν τον οπλισμό τους ως ένδειξη αλληλεγγύης σε συνάδελφό τους

Αστυνομικοί στο Λονδίνο παραιτούνται από τα καθήκοντά τους και παραδίδουν τα όπλα τους ως ένδειξη αλληλεγγύης σε συνάδελφό τους που κατηγορείται για φόνο. Τουλάχιστον 100 αστυνομικοί έχουν παραδώσει τα όπλα τους, σύμφωνα με το BBC.

Την περασμένη Πέμπτη έγινε γνωστό ότι αξιωματικός στη μονάδα πυροβόλων όπλων της ΜΕΤ, γνωστός μόνο ως «NX121», κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Chris Kaba, ενός μαύρου άνδρα γύρω στα 20, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε καθώς οδηγούσε στο νότιο Λονδίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η Σκότλαντ Γιαρντ επιβεβαίωσε ότι ορισμένοι από τους αξιωματικούς έχουν παραιτηθεί από τα καθήκοντά τους και αρνούνται να εργαστούν, αφήνοντας τους επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας «να προσπαθούν απεγνωσμένα για να διατηρήσουν τις περιπολίες», αναφέρει η Τέλεγκραφ.

«Πολλοί ανησυχούν για το πώς η απόφαση επηρεάζει τους ίδιους, τους συναδέλφους τους και τις οικογένειές τους. Ανησυχούν ότι σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα κριθούν οι αποφάσεις που λαμβάνουν στις πιο δύσκολες συνθήκες», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Αστυνομία

Η υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν υποστήριξε τους ένοπλους αστυνομικούς, λέγοντας ότι οι αστυνομικοί δεν πρέπει να φοβούνται «να καταλήξουν στο εδώλιο».

Σήμερα το πρωί η κ. Braverman έγραψε στο Twitter: «Βασιζόμαστε στους γενναίους ένοπλους αξιωματικούς μας για να μας προστατεύσουν από τους πιο επικίνδυνους και βίαιους στην κοινωνία. Για το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας πρέπει να λάβουν αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου κάτω από εξαιρετικές πιέσεις.

Δεν πρέπει να φοβούνται ότι θα καταλήξουν στο εδώλιο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι αξιωματικοί που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μας κρατήσουν ασφαλείς έχουν την πλήρη υποστήριξή μου και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να τους υποστηρίξω.

Γι’ αυτό ξεκίνησα αναθεώρηση (της υπόθεσης) για να βεβαιωθώ ότι εμπιστεύονται να κάνουν τη δουλειά τους προστατεύοντας μας όλους».

