Βρετανία: Αστυνομική επιχείρηση πρωτοφανούς έκτασης - Στο στόχαστρο φυτείες κάνναβης

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε περισσότερους από 450 ανθρώπους έπειτα από μια πρωτοφανούς έκτασης αστυνομική επιχείρηση για την εύρεση φυτειών κάνναβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Περισσότερα από 182.000 φυτά κάνναβης, η αξία των οποίων υπολογίζεται μεταξύ 115 και 130 εκατομμυρίων λιρών (από 134 ως 150 εκατ. ευρώ), κατασχέθηκαν στο πλαίσιο «της πιο σημαντικής τέτοιου είδους επιχείρησης που έχουν πραγματοποιήσει οι δυνάμεις της τάξης στο Ηνωμένο Βασίλειο», σύμφωνα με την αστυνομία.

Police forces around the UK seized 200,000 cannabis plants along with guns and other illegal weapons. Credit: Bedfordshire Police and Thames Valley Police pic.twitter.com/ECIQK8wuRz

Η εν λόγω επιχείρηση, η οποία διεξήχθη στην Αγγλία και την Ουαλία, οδήγησε σε 957 συλλήψεις για καλλιέργεια κάνναβης, ξέπλυμα χρημάτων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής. Μεταξύ των συλληφθέντων, σε 450 απαγγέλθηκαν στη συνέχεια κατηγορίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών της Αστυνομίας (NPCC), που διηύθυνε την επιχείρηση.

Εξάλλου κατασχέθηκαν 20 πυροβόλα όπλα, περισσότερες από 600.000 στερλίνες (περισσότερα από 700.000 ευρώ) σε μετρητά και 26 κιλά κοκαΐνης, μεταπωλητικής αξίας ενός εκατομμυρίου στερλινών (1,17 εκατ. ευρώ).

«Γνωρίζουμε πως τα οργανωμένα δίκτυα παραγωγής κάνναβης συνδέονται επίσης άμεσα με ένα φάσμα σοβαρής εγκληματικότητας, όπως με την εισαγωγή ναρκωτικών κλάσης Α (σ.σ.: τα πιο σκληρά) ή με τη σύγχρονη σκλαβιά», δήλωσε ο Στιβ Γιαπ, υπεύθυνος για τη μάχη εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος στους κόλπους του NPCC.

A national crackdown on organised crime linked to the sale of cannabis resulted in more than 40 arrests and around £3.5 million worth of plants seized in Kent. Click the link for more information - https://t.co/KIhAjnLSFA pic.twitter.com/noGJPr12kv