Βρετανία: Απορρίφθηκε η έφεση που είχε ασκήσει η βρεφοκτόνος νοσηλεύτρια

Δεν έγινε δεκτή και απορρίφθηκε την Παρασκευή (24/5) η έφεση που είχε ασκήσει η Βρετανίδα νοσηλεύτρια Λούσι Λέτμπι κατά της καταδίκης της για τον φόνο επτά νεογνών και την απόπειρα δολοφονίας έξι άλλων. Περισσότερες λεπτομέρειες της υπόθεσης δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα για νομικούς λόγους.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, η 34χρονη Λέτμπι είχε κριθεί ως ένοχη για το φόνο πέντε νεογέννητων αγοριών και δύο νεογέννητων κοριτσιών στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου Countess of Chester στη βόρεια Αγγλία και είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

