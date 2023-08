Βρετανία: Απομάκρυνση μεταναστών από τη φορτηγίδα λόγω βακτηρίου στο νερό

Οι βρετανικές αρχές απομάκρυναν μετανάστες από μια φορτηγίδα στις νότιες ακτές της χώρας μετά τον εντοπισμό του βακτηρίου Legionella στην παροχή νερού, μετέδωσε σήμερα το Sky News.

Από τη Δευτέρα, μετανάστες είχαν αρχίσει να μεταφέρονται στην τριώροφη φορτηγίδα Bibby Stockholm, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 500 άτομα σε περισσότερα από 200 υπνοδωμάτια, στο πλαίσιο ενός προγράμματος για τη μείωση του κόστους στήριξης των αιτούντων άσυλο. Τις επόμενες εβδομάδες αναμενόταν να φτάσουν και άλλοι μετανάστες.

BREAKING: Asylum seekers to be moved off Bibby Stockholm barge after Legionella bacteria found



