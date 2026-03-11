Βρετανία: Απαγόρευση φιλοϊρανικής πορείας στο Λονδίνο

Η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε την Τρίτη την απαγόρευση πορείας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Λονδίνο, της οποίας οι οργανωτές περιγράφονται από την αστυνομία ως υποστηρικτές του ιρανικού καθεστώτος.

Είναι η πρώτη φορά από το 2012 που μια πορεία απαγορεύεται στο Λονδίνο, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία είχε ζητήσει αυτό το μέτρο εκφράζοντας φόβους για βιαιότητες σε σχέση με την πορεία και με αναμενόμενες αντιδιαδηλώσεις, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι οργανωτές μπορούν ωστόσο να οργανώσουν μια «στατική» συγκέντρωση, αλλά υπό «αυστηρές προϋποθέσεις», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ.

«Είμαι πεπεισμένη» ότι αυτή η απαγόρευση είναι «απαραίτητη για να προληφθούν σοβαρές διαταράξεις της δημόσιας τάξης, δεδομένου του εύρους της διαδήλωσης και των πολλών αντιδιαδηλώσεων», δικαιολόγησε η υπουργός.

Η πορεία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της «Al Quds day», της «Ημέρας της Ιερουσαλήμ».

Η πορεία αυτή «είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη διότι προέρχεται από το Ιράν και οργανώνεται στο Λονδίνο από μια οργάνωση, την Ισλαμική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία υποστηρίζει το ιρανικό καθεστώς», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Λονδίνου.

«Το όριο για να απαγορευθεί μια διαδήλωση είναι υψηλό και δεν παίρνουμε αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία», διαβεβαίωσε. Η πορεία αυτή δημιουργεί «ιδιαίτερους κινδύνους και προκλήσεις», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία προβλέπει αντιδιαδηλώσεις και «ακραίες εντάσεις μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων».

Αναφέρθηκε επίσης «στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουμε στο βρετανικό έδαφος εκ μέρους του ιρανικού καθεστώτος».

Σε προηγούμενες πορείες οργανωμένες για την «Al Quds day» είχαν γίνει συλλήψεις για υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων και αντισημιτικών πράξεων, πρόσθεσε.

Η απαγόρευση ισχύει από σήμερα στις 16:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) και θα παραμείνει σε ισχύ για ένα μήνα.