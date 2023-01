Βρετανία: Ανετράπη λεωφορείο στο Σόμερσετ - Αρκετοί τραυματίες (video)

Πολλούς τραυματίες αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης καθώς ανετράπη διώροφο λεωφορείο στο Σόμερσετ στο οποίο επέβαιναν 70 άτομα.

Το λεωφορείο μετέφερε εργάτες στον πυρηνικό σταθμό Hinkley Point C τη στιγμή του συμβάντος. Στο περιστατικό ενεπλάκη και ένας μοτοσικλετιστής.

A "major incident" has been declared after a double-decker bus overturned on the A39 Quantock Road in Somerset. Passengers on the bus included workers from Hinkley Point C nuclear power station. Emergency services are at the scene. pic.twitter.com/5PPf4Tw82K

Ήδη στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί και πυροσβέστες καθώς και ασθενοφόρα για να παρέχουν κάθε είδους βοήθεια. «Έχουμε κλείσει τον δρόμο ενώ εργαζόμαστε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο», δήλωσε ο επικεφαλής των αρχών.

Η αστυνομία της Avon και του Somerset είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα για τις «εξαιρετικά παγωμένες και επικίνδυνες» συνθήκες εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών, αφού έλαβαν περισσότερες από 100 κλήσεις μέσα σε πέντε ώρες.

Following an increased number of road-related incidents overnight, we are advising people to only travel if essential.



We received more than 100 reports in 5 hours as a result of 'treacherous conditions' from freezing temperatures and water on the road.https://t.co/OTvDnHDtTl