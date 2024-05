Βρετανία: Ανακοίνωσε αποζημιώσεις στα χιλιάδες θύματα από το μολυσμένο αίμα

Την καταβολή αποζημιώσεων στα χιλιάδες θύματα που μολύνθηκαν από το αίμα που είχε προσβληθεί με τον ιό της ηπατίτιδας C ή τον HIV, ένα σκάνδαλο που ταλανίζει τη Βρετανία, ανακοίνωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ο αρμόδιος υπουργός Τζον Γκλεν.

«Η κυβέρνηση θα προβεί σε περαιτέρω ενδιάμεσες πληρωμές πριν από την καθιέρωση του πλήρους προγράμματος», δήλωσε χαρακτηριστικά, ένα 24ωρο μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης και της αποκάλυψης ότι επί 20 χρόνια χιλιάδες αιμορροφιλικοί και ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση έλαβαν αίμα μολυσμένο με τον ιό της ηπατίτιδας C ή τον HIV.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους σχεδόν 3.000 ανθρώπους στη Βρετανία, από τη δεκαετία του 1970 μέχρι και εκείνη του 1990, με ευθύνες υπουργών, κυβερνητικών αξιωματούχων και εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας.

Compensation for victims of the infected blood scandal will be awarded in line with five categories:



1. An injury impact award

2. A social impact award

3. An autonomy award

4. A care award

5. A financial loss awardhttps://t.co/DQQ4N0KiQV



📺 Sky 501 pic.twitter.com/XmMn9q56GB