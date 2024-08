Βραζιλία: Ξεκίνησε η ανάσυρση των 62 σορών από το αεροσκάφος που συνετρίβη κοντά στο Σάο Πάολο

Ομάδες της πολιτικής προστασίας της Βραζιλίας εργάζονταν όλη τη νύχτα για να ανασύρουν τις σορούς των επιβατών από τα συντρίμμια του αεροπλάνου, που συνετρίβη την Παρασκευή κοντά στο Σάο Πάολο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 62 επιβαίνοντες σε αυτό.

Τουλάχιστον 21 πτώματα είχαν ανασυρθεί έως το πρωί του Σαββάτου, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση του Σάο Πάολο και δύο θύματα ταυτοποιήθηκαν επιτόπου. Όλες οι σοροί μεταφέρονται στο νεκροτομείο του Σάο Πάολο.

Χθες, ο τοπικός αερομεταφορέας Voepass έκανε γνωστό πως στο αεροσκάφος επέβαιναν 57 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα, όμως σήμερα η εταιρεία επιβεβαίωσε πως υπήρχε ένας ακόμη επιβάτης, με τον αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται πλέον στους 62, όλοι τους βραζιλιάνικης υπηκοότητας.

Οι θέσεις που βρίσκονταν τα πτώματα εντός του αεροσκάφους, τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα, όπως κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή τους, δήλωσε από το σημείο της συντριβής ο πυροσβέστης Μάικον Κρίστο.

«Μόλις συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία, απομακρύνουμε τα θύματα από τα συντρίμμια… για να μεταφερθούν στο Σάο Πάολο», συμπλήρωσε.

Συγγενείς των θυμάτων κλήθηκαν να πάνε στο Σάο Πάολο για να βοηθήσουν στην παροχή γενετικού υλικού με στόχο την ταυτοποίηση μέσω DNA ανθρώπινων λειψάνων, δήλωσε από την πλευρά του ο συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας της κυβέρνησης του Σάο Πάολο Ενγκουέλ Περέιρα.

Μια έρευνα έχει ξεκινήσει από το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Βραζιλίας (Cenipa) για να καθοριστούν τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας.

Το αεροσκάφος, ένας ελικοφόρο ATR-72, είχε προορισμό το Σάο Πάολο, έχοντας αναχωρήσει από το Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά και συνετρίβη γύρω στις 13.30 τοπική ώρα (19.30 ώρα Ελλάδας), στην κοινότητα Βινιέντου, σε απόσταση 80 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα FlightRadar24, για την περιοχή στην οποία πετούσε το δικινητήριο αεροπλάνο με τους 57 επιβάτες και το 4μελες πλήρωμα, είχε εκδοθεί προειδοποίηση για «σοβαρή πιθανότητα πάγου» σε υψόμετρο ανάμεσα στα 12.000 και τα 21.000 πόδια προσθέτοντας ότι το αεροπλάνο βρισκόταν στα 17.000 πόδια λίγο πριν τη συντριβή του.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Voepass, στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες» τόνισε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμος της Βαλίνιους, που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης στη γειτονική πόλη Βινιέντου.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα καταγράφεται η ανεξέλεγκτη περιδίνηση του μοιραίου αεροσκάφος και η συντριβή του στο έδαφος.

Aerial view of the plane crash site in Vinhedo, Brazil...pic.twitter.com/Kz3XxTf6Ky