Βραζιλία: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από πτώση αερόστατου (vid)

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη αερόστατο με περίπου 22 επιβαίνοντες στη νότια πολιτεία Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ζορζίν Μέλου σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αρχές και αναζητούν επιζώντες, σύμφωνα με το SkyNews.

🇧🇷 |ÚLTIMA HORA: Al menos ocho personas muertas al accidentarse un globo aerostático con 22 personas en el estado de Santa Catarina, Brasil.



BREAKING NEWS: At least eight people were killed when a hot air balloon carrying 22 people crashed in the state of Santa Catarina, Brazil