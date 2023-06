Βραζιλία: Τουλάχιστον ένας νεκρός μαθητής από ένοπλη επίθεση σε σχολείο

Τουλάχιστον ένας μαθητής σκοτώθηκε μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν μέσα σε σχολείο στη νότια πόλη Καμπέ της Βραζιλίας, ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση της πολιτείας Παρανά, προσθέτοντας ότι ένας ακόμη τραυματίας μαθητής νοσηλεύεται.

Ο δράστης που συνελήφθη είναι ένας πρώην μαθητής του δημόσιου σχολείου Professora Helena Kolody, ο οποίος μπήκε μέσα στις εγκαταστάσεις του σχολείου, λέγοντας ότι ήθελε να ζητήσει τα σχολικά του αρχεία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ο κυβερνήτης Ρατίνο Τζούνιορ κήρυξε τριήμερο πένθος και έστειλε τους τοπικούς υπουργούς δημόσιας ασφάλειας και εκπαίδευσης στην Καμπέ, μια πόλη 108.000 κατοίκων που βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πολιτείας Παρανά, την Κουριτίμπα.

ATENTADO NO PR | Um ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, deixou dois alunos baleados na manhã desta segunda-feira. Ao #JornalOGlobo, a Polícia Militar informou que uma das vítimas morreu. O suspeito já estaria na delegacia. pic.twitter.com/9pHpNptbLI