Βραζιλία: Τουλάχιστον 56 νεκροί και 67 αγνοούμενοι από τις καταρρακτώδεις βροχές

Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στη νότια Βραζιλία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 56 ανθρώπους ενώ τουλάχιστον άλλοι 67 αγνοούνται, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με τις αρχές του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, σχεδόν 25.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους αφού οι καταιγίδες έπληξαν περισσότερες από τις μισές από τις 497 πόλεις της Πολιτείας αυτής που συνορεύει με την Ουρουγουάη και την Αργεντινή.

WATCH: Devastating Floods Ravage Brazil, Leaving 39 Dead and Dozens Missing📍Rio Grande do Sul, Brazil | Torrential rains have unleashed devastation in the southern Brazilian state of Rio Grande do Sul, leading to the deaths of at least 39 people and leaving another 68 missing… pic.twitter.com/a3pT0oLU03

Από τα νερά καταστράφηκαν δρόμοι και γέφυρες σε πολλές περιοχές. Προκλήθηκαν επίσης κατολισθήσεις και κατέρρευσε εν μέρει ένα φράγμα σε έναν μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό. Υπάρχει εξάλλου κίνδυνος να καταρρεύσει και ένα δεύτερο φράγμα, στην πόλη Μπέντο Γκονσάλβες.

Στο Πόρτο Αλέγκρε, την πρωτεύουσα του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, ο ποταμός Γκουαϊμπα υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας τους δρόμους. Το διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτο Αλέγκρε ανέστειλε όλες τις πτήσεις επ’ αόριστον.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας Εντουάρντο Λέιτε είπε στους δημοσιογράφους ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Σήμερα αναμένονται και πάλι βροχές στις βόρειες περιοχές της Πολιτείας και οι αρχές προέτρεψαν όσους ζουν σε κοινότητες που διατρέχουν κίνδυνο να αναζητήσουν καταφύγιο αλλού.

Rains have battered the state of Rio Grande do Sul, with dozens missing and thousands more displaced as floods destroy roads and bridges.



In some cities, water levels have been at their highest since records began nearly 150 years ago.https://t.co/K7KIkHZp7G pic.twitter.com/wGWX8Bbba1