Βραζιλία: Τουλάχιστον 119 νεκροί από επιχείρηση κατά συμμοριών ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Τουλάχιστον 119 άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας της Βραζιλίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης κατά των συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών που έλαβε χώρα την Τρίτη.

Η επιχείρηση περιελάμβανε αστυνομικούς σε ελικόπτερα και θωρακισμένα οχήματα και είχε ως στόχο τη διαβόητη οργάνωση Red Command στις εκτεταμένες φτωχογειτονιές Complexo de Alemao και Penha, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομική επιχείρηση ήταν μία από τις πιο βίαιες στην πρόσφατη ιστορία της Βραζιλίας, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ζητούν τη διερεύνηση των θανάτων.

Τουλάχιστον 113 ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν 93 τουφέκια και πάνω από μισή τόνος ναρκωτικών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της πολιτείας, η οποία πρόσθεσε ότι οι νεκροί «αντιστάθηκαν στην αστυνομική δράση».