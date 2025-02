Βραζιλία: Τεράστιες καταβόθρες «καταπίνουν» σπίτια σε πόλη του Αμαζονίου (vid)

Με μια πρωτοφανή γεωλογική καταστροφή, βρίσκεται η πόλη Buriticupu, στην πολιτεία Μαρανιάο της Βραζιλίας. Τεράστιες καταβόθρες καταπίνουν σπίτια και δρόμους, με τις Αρχές να έχουν κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη, 1.200 άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, ενώ πολλά κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Massive sinkholes have opened, and several homes have already been destroyed.



A state of emergency has been declared, and over 1,000 people in Buriticupu, a city in Brazil's Amazon, are facing the loss of their homes.



