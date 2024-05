Βραζιλία: Στους 143 οι νεκροί από τις βροχοπτώσεις 

Στους 143 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που έλαβαν χώρα στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή (12/5) η τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Χθες, ο αριθμός των νεκρών έφτανε στους 136.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα του Σαββάτου (11/5) η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτες δαπάνες 2,34 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση που ανάγκασε περισσότερους από 537.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, που έχει συνολικό πληθυσμό 10,9 εκατομμυρίων κατοίκων.

One more from the flood in Brazil👏 pic.twitter.com/Zeb7VtJpcx

These storms are no joke. Tornados and floods. Also praying and sending love to Brazil. I hear it’s really bad out there. Stay safe! pic.twitter.com/nK8bOOVrfB