Βραζιλία: Πάνω από 10 νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας (vid)

Τα άψυχα σώματα τριών ανθρώπων που αγνοούνταν βρέθηκαν χθες Σάββατο στα συντρίμμια πολυκατοικίας που κατέρρευσε όχι μακριά από τη Χεσίφι, στη βορειοανατολική Βραζιλία, αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής στους 14 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Η πυροσβεστική τερμάτισε τις έρευνες αφού εντόπισε γυναίκα και δυο παιδιά που αγνοούνταν αφότου το κτίριο μετατράπηκε σε σωρό από συντρίμμια, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η πολυκατοικία είχε δοθεί εντολή να εγκαταλειφθεί το 2010, διότι υπήρχε κίνδυνος να καταρρεύσει, όμως έκτοτε οι ένοικοί της έκαναν κατάληψη στο κτίριο.

Η καταστροφή είχε εξάλλου αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι 11 άνθρωποι, ηλικιών μεταξύ 5 και 45 ετών, ανέφερε η Πολιτική Προστασία της βραζιλιάνικης πολιτείας Περναμπούκο σε προηγούμενο απολογισμό της.

At least three people were killed after a building collapsed in the northeastern state of Pernambuco in Brazil https://t.co/4YtCVbmAdC pic.twitter.com/2edswLehkP