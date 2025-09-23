Βραζιλία: Δέσμευση Λούλα για 1 δισ. δολαρίων ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανακοίνωσε την Τρίτη, σε εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο Tropical Forests Forever Facility, έναν πολυμερή χρηματοδοτικό μηχανισμό που έχει προτείνει για τη στήριξη της διατήρησης των απειλούμενων δασών.

Η ανακοίνωση, η οποία επιβεβαίωσε μια προηγούμενη αναφορά του Reuters που επικαλείται πηγές, καθιστά τη Βραζιλία την πρώτη χώρα που δεσμεύεται να συνεισφέρει στο ταμείο για τα δάση.

«Η Βραζιλία θα γίνει η πρώτη χώρα που θα δώσει το παράδειγμα με μια επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο ταμείο», δήλωσε ο Λούλα, προσθέτοντας ότι αναμένει και άλλες χώρες να ανακοινώσουν φιλόδοξες συνεισφορές.

Πηγές είχαν δηλώσει στο Reuters ότι η κίνηση αυτή στοχεύει να ξεκλειδώσει περισσότερες συνεισφορές τόσο από πλούσιες όσο και από αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι οποίες διαφωνούν σχετικά με τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας πολιτικής για το κλίμα

Το TFFF έχει λάβει αρχικά σημάδια υποστήριξης από χώρες όπως η Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Νορβηγία, η Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με άτομα που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής οραματίζονται το TFFF ως ένα ταμείο 125 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδυάζει συνεισφορές από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και θα διαχειρίζεται ως κληροδότημα, καταβάλλοντας στις χώρες ετήσιες επιδοτήσεις με βάση το ποσοστό των τροπικών δασών τους που παραμένουν όρθια.

Για να επιτευχθεί αυτός ο υψηλός στόχος, η Βραζιλία χρειάζεται τις κυβερνήσεις και τους μεγάλους φιλανθρωπικούς οργανισμούς να συνεισφέρουν τα πρώτα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα μπορούσαν στη συνέχεια να προσελκύσουν άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές