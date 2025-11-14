Βραζιλία: Αυτόχθονες διαδηλωτές αποκλείουν την είσοδο της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα στο Μπελέμ

Δεκάδες αυτόχθονες διαδηλωτές απέκλεισαν σήμερα το πρωί την είσοδο του χώρου όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30, πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία. Ως αποτέλεσμα, κάποιοι αντιπρόσωποι αναγκάστηκαν να εισέλθουν από εναλλακτικές εισόδους για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την κλιματική κρίση.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ειρηνική φύση της διαμαρτυρίας οδήγησε σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, ενώ σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές από αντιπροσώπους που περίμεναν να εισέλθουν στο συγκρότημα, το οποίο έχει δημιουργηθεί στον χώρο ενός πρώην αεροδρομίου στην πόλη Μπελέμ, στην περιοχή του Αμαζονίου.

Οι διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση της Βραζιλίας την άμεση διακοπή όλων των κυβερνητικών προγραμμάτων στην περιοχή του Αμαζονίου, περιλαμβανομένων της εξόρυξης μετάλλων, της υλοτομίας, της εξόρυξης πετρελαίου και της κατασκευής νέων σιδηροδρομικών γραμμών για τη μεταφορά μεταλλευτικών και αγροτικών προϊόντων.



Υπενθυμίζεται ότι δεκάδες αυτόχθονες διαδηλωτές ενεπλάκησαν σε αψιμαχίες με το προσωπικό ασφαλείας στην COP30 στην Μπελέμ την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου όταν προσπάθησαν να μπουν στον χώρο όπου οργανώνεται η σύνοδος, συμβάν εξαιρετικά σπάνιο σε συνεδρίαση του ΟΗΕ για το κλίμα, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ αυτόχθονες και υποστηρικτές τους ολοκλήρωσαν πορεία για το κλίμα και την υγεία και άρχισαν να χορεύουν μπροστά στην είσοδο του χώρου όπου διεξάγεται η COP30, στην Μπελέμ, πόλη στο βραζιλιάνο τμήμα του δάσους του Αμαζονίου. Κατόπιν μπήκαν στον χώρο, προτού το προσωπικό ασφαλείας τους απωθήσει βίαια, κάτι στο οποίο ορισμένοι πρόβαλαν αντίσταση.

Η ηρεμία πάντως αποκαταστάθηκε γρήγορα. Το προσωπικό ασφαλείας απέκλεισε κατόπιν με τραπέζια και καρέκλες εισόδους στην «μπλε ζώνη», την καρδιά του χώρου όπου οργανώνεται η σύνοδος του ΟΗΕ.

«Το κίνημα των αυτοχθόνων ήθελε να παρουσιάσει τις διεκδικήσεις του στο εσωτερικό της μπλε ζώνης, αλλά δεν επιτράπηκε η είσοδος», ανέφερε ο Ζουάου Σαντιάγκου, καθηγητής σε ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο.

Η ασφάλεια είναι ευθύνη του ΟΗΕ στο εσωτερικό των χώρων όπου διεξάγεται η Σύνοδος. Αστυνομικοί που εργάζονται για τον διεθνή οργανισμό ζήτησαν χθες από όσους ήταν ακόμη παρόντες να φύγουν από τον πελώριο χώρο, στον οποίο βρίσκονται ιδίως μεγάλες κλιματιζόμενες σκηνές.



Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έχει δηλώσει ότι οι κοινότητες των αυτοχθόνων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις φετινές διαπραγματεύσεις της COP30.