Βραζιλία: 4 νεκροί και 29 τραυματίες ποδοσφαιριστές από πτώση λεωφορείου

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο που μετέφερε την ποδοσφαιρική ομάδα Esporte Clube Vila Maria Helena βγήκε εκτός πορείας και έπεσε από μια γέφυρα σε χαράδρα ύψους 10 μέτρων στη Βραζιλία, σύμφωνα με την Daily Mail.

Άλλοι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο φρικτό δυστύχημα στο Além Paraíba στην πολιτεία Minas Gerais στα νοτιοανατολικά της χώρας. Στα θύματα περιλαμβάνονται τρεις έφηβοι, ηλικίας μεταξύ 14 και 17 ετών, και ένας ενήλικας, ανέφερε ο βραζιλιάνικος ιστότοπος G1.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο ενώ διέσχιζε τη γέφυρα στο BR-116 και το όχημα έπεσε ανάποδα και κατέληξε σε ένα ρυάκι.

